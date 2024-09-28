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Вранці росіяни атакували Куп'янський район: постраждали люди, горіла сільгосптехніка

Під обстрілами опинився Куп'янський район Харківщини.

Вранці росіяни атакували Куп'янський район: постраждали люди, горіла сільгосптехніка
обстріли Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

28 вересня російська армія атакувала Куп'янський район Харківщини. Внаслідок обстрілу загорілися комбайни, також в Новоосиновому постраждали чоловік і жінка.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

28 вересня вранці внаслідок обстрілу с. Новоосинове пошкоджено приватний будинок. Постраждали 68-річний чоловік та 68-річна жінка. У с. Шипувате зафіксавано влучання в складську будівлю підприємства. Горіли 3 зернозбиральних комбайни.

27 вересня ворог влучив у приватний будинок в Новоосиновому.  А в с. Ківшарівка армія РФ здійснила обстріл 5-поверхового житлового будинку. Постраждала жінка 43 років.

Під час повторного обстрілу Новоосинового пошкоджено приватний будинок та 2 господарські споруди. У селі Курилівка постраждала 47-річна жінка внаслідок ворожого обстрілу. У Куп'янську внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

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