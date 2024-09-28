Армія РФ вдарила ракетою по об'єкту рекреаційної інфраструктури в Одеській області

Російські окупанти завдали ракетного удару в Білгород-Дністровському районі Одеської області, є руйнування.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Уночі ворог здійснив ракетну атаку по Одеській області. Унаслідок ворожого обстрілу в Білгород-Дністровському районі сталося загоряння і часткове руйнування бази відпочинку. Також вигоріли дві поруч припарковані легкові машини. Пожежу було оперативно ліквідовано на загальній площі 600 м2", — написав Кіпер.

Фото: Олег Кіпер

Загиблих і постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу.