Армія РФ за добу поранила 19 мирних жителів Херсонщини, серед постраждалих двоє дітей

Ворог поціли також в об'єкти критичної інфраструктури.

Упродовж минулої доби російська армія атакувала понад 20 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих атак поранень зазнали 19 цивільних, з них — 2 дитини.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Комишани, Кізомис, Станіслав, Велетенське, Інгулець, Федорівка, Ульянівка, Софіївка, Микільське, Ясна Поляна, Червоний Маяк, Монастирське, Зміївка, Томарине, Бургунка, Дудчани, Гаврилівка, Нова Кам'янка, Саблуківка та місто Херсон.

"російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, освітні заклади та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 63 приватні будинки. Також окупанти пошкодили господарчі споруди, сільгосптехніку та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 19 людей дістали поранення, з них — 2 дитини.