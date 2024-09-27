Росіяни атакували 9 громад Сумщини

Сьогодні, 27 вересня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 95 вибухів.

По Великописарівській та Новослобідській громадам росіяни били КАБами, мінометами та безпілотниками.

Краснопільську громаду атакували БпЛА та мінометами.

По Шалигинській громаді армія РФ била КАБами та дронами, а по Хотінській та Річківській - КАБами.

Білопільську громаду ворог обстріляв з артилерії, а Миропільську та Глухівську атакував дронами.