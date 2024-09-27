На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували 9 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл області.

Росіяни атакували 9 громад Сумщини
Росіяни атакували 9 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 27 вересня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 95 вибухів. 

По Великописарівській та Новослобідській громадам росіяни били КАБами, мінометами та безпілотниками.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Краснопільську громаду атакували БпЛА та мінометами.

По Шалигинській громаді армія РФ била КАБами та дронами, а по Хотінській та Річківській - КАБами.

Білопільську громаду ворог обстріляв з артилерії, а Миропільську та Глухівську атакував дронами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies