Прокурори зафіксували 316 фактів сексуального насильства, пов’язаного з війною, — ZMINA

З початку повномасштабної військової агресії Росії українські прокурори зафіксували 316 фактів сексуального насильства, пов’язаного з війною. Серед потерпілих – 200 жінок, 114 чоловіків та 15 неповнолітніх (14 дівчат та 1 хлопець).

Про це повідомив Офіс генпрокурора у відповідь на запит Центру прав людини ZMINA.

Станом на початок вересня в Україні заочно засудили до позбавлення волі за зґвалтування чи сексуальне насильство п’ятьох російських військових: трьох засудили до 12 років, двох – до 10 років та 11 років відповідно, один вирок на початок вересня 2024 року ще не набрав законної сили. Засуджених російських військових оголосили у розшук.

В Офісі генпрокурора повідомили, що станом на початок вересня 2024 року спеціалізовані групи правоохоронців виявили факти сексуального насильства на окупованих територіях Донецької, Запорізької, Київської, Чернігівської, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей. На основі зібраних свідчень, а також доказів 49 російським військовослужбовцям повідомили про підозру.

Наразі прокурори скерували до суду 21 обвинувальний акт щодо 30 підозрюваних у сексуальному насильстві, зумовленому війною.

Судовий розгляд в усіх кримінальних провадженнях, скерованих до суду з обвинувальними актами, здійснюється за відсутності обвинувачених – заочно.

Позиція прокурорів щодо заочного засудження військовослужбовців збройних сил РФ в національних судах така, що насамперед враховують думку постраждалих – якщо вони орієнтуються на національне правосуддя, то прокурор чи слідчий розпочинає досудове розслідування.

Це роблять також для того, щоб зафіксувати злочин і зібрати докази із можливістю подальшого їх використання в міжнародних інстанціях.