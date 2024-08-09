Правоохоронці задокументували 310 фактів сексуального насильства, вчиненого в умовах війни

Більшість із осіб, щодо яких це було вчинено, – це жінки, їх майже 200. Інші – це 113 чоловіків, і також є неповнолітні – 15 осіб.

Загалом уже задокументовано 310 фактів сексуального насильства, вчиненого в умовах війни. Більшість із осіб, щодо яких це було вчинено, – це жінки, їх майже 200. Інші – це 113 чоловіків, і також є неповнолітні – 15 осіб.

Про це розповіла заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

Вона зауважила, що під цю загальну статистику підпадає не тільки факт зґвалтування, а також примусове оголення і погрози зґвалтуванням. Всі ці злочини кваліфікуються саме як сексуальне насильство, вчинене в умовах війни.

Сексуальні злочини російські солдати вчиняли в областях, що були під окупацією. Більшість з них в Херсонській області, на другому місці перебуває Київська область, на третьому – Донецька, потім – Харківська, Запорізька, Чернігівська.

Багато зафіксованих злочинів задокументували саме підрозділи Національної поліції. Після звільнення територій із-під окупації, у структурі створили спеціалізовані групи, що виїжджали й документували саме сексуальне насильство, вчинене в умовах війни. Ці спецгрупи вже об’їхали майже 700 населених пунктів, опитали більше ніж 20 тисяч цивільних громадян.

На сьогодні ці групи вже не так часто виїжджають на документування, а тільки за тими кримінальними провадженнями, які раніше вже було відкрито, якщо це потребує додаткового збору інформації або показів свідків.

«Коли будуть звільнені інші території нашої держави, тоді туди так само скерують відповідні підрозділи поліції для документування саме цього виду злочину», – сказала заступниця Міністра МВС.

Відповідно до інформації Офісу генпрокурора на сьогодні розкрито 87 фактів сексуального насильства, вчиненого в умовах війни.

Повідомлено про підозру стосовно цього 48 військовослужбовцям РФ і скеровано до суду 21 обвинувальний акт щодо 30 осіб. І 5 осіб уже засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі. Інші факти, інші кримінальні справи поки що перебувають на тій чи іншій стадії досудового розслідування і скерування до суду.

Комісія ООН з розслідування ситуації в Україні закликає тих, хто вижив, їхніх родичів, групи та організації надати інформацію та документацію про порушення прав людини внаслідок вторгнення Росії.