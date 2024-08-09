У Київській області уночі працювала ППО, минулося без постраждалих

У Київській області уночі під час тривоги, яка тривала понад три години, працювала ППО.

Про це повідомили у Київській ОВА.

"Сьогодні вночі ворог вкотре атакував нашу область ударними дронами. Тривога оголошувалася тричі та тривала більше трьох годин", – йдеться у повідомленні.

В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає, постраждалих серед населення теж.

Зафіксували падіння уламків збитих цілей поза межами населених пунктів.

Уночі ППО збила всі 27 запущених ворогом ударних БпЛА. Бойова робота йшла у семи областях.