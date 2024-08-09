ППО збила всі 27 запущених ворогом ударних БпЛА. Бойова робота йшла у семи областях

У ніч на п'ятницю російська армія атакувала Україну ударними дронами. Ворог випустив Shahed з району Приморсько-Ахтарська.

Радіотехнічні війська виявили 27 дронів. Усі вони були знищені, повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 27 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Дякую за бойову роботу!" – написав він.