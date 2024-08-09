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​Російська армія упродовж доби втратила 1030 солдатів, – Генштаб

Сили оборони знищили 49 артсистем ворога, 2 засоби ППО та 9 бойових броньованих машин.

​Російська армія упродовж доби втратила 1030 солдатів, – Генштаб
війна з РФ
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1030 солдатів російської армії. Всього від початку вторгнення втрати ворога склали близько 588 540 осіб.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 588 540 (+1030) осіб,
  • танків ‒ 8434 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16341 (+9) од,
  • артилерійських систем – 16536 (+49) од,
  • РСЗВ – 1142 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 916 (+2) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 327 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13325 (+32),
  • крилаті ракети ‒ 2424 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22371 (+86) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2769 (+2).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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