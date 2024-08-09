​Російська армія упродовж доби втратила 1030 солдатів, – Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1030 солдатів російської армії. Всього від початку вторгнення втрати ворога склали близько 588 540 осіб.

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