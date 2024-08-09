МАГАТЕ непокоять пожежі поблизу Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергетики у звіті на своєму сайті розповіло про нову проблему для Запорізької атомної електростанції.

Окрім бойових дій, ЗАЕС загрожують пожежі, які виникають через спеку. Працівники місії МАГАТЕ упродовж тижня спостерігали займання на різних відстанях від станції. Вогонь вирував і під лініями електропередачі "Дніпровська" та "Феросплавна", які відповідають за зовнішнє живлення ЗАЕС.

Як йдеться у звіті, цього разу відключення жодної з двох ліній не відбулося. Проте погодні умови залишаються сприятливими для виникнення інших стихійних пожеж. Ситуація, на думку МАГАТЕ, підкреслює крихкість зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.