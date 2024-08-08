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Росіяни скинули авіабомбу на Селидове, двоє людей загинули

Ще сім людей отримали поранення.

Росіяни скинули авіабомбу на Селидове, двоє людей загинули
Росіяни скинули авіабомбу на Селидове, двоє людей загинули
Фото: Вадим Філашкін

Ввечері 8 серпня російські окупанти скинули на Селидове Донецької області планерну авіабомбу.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Внаслідок цього дві людини загинули і сім поранені. Також обстрілом пошкодили 2 багатоповерхівки та адмінбудівлю.

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“Це вже друга така смертоносна атака на цивільних за день — нагадаю, вранці росіяни вбили двох людей у Костянтинівці”, - нагадав Філашкін.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав громадян евакуюватись.

  • На Донеччині за минулу добу ворог вбив 2 і поранив 4 людини.
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