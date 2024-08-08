Росіяни скинули авіабомбу на Селидове, двоє людей загинули

Ввечері 8 серпня російські окупанти скинули на Селидове Донецької області планерну авіабомбу.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Внаслідок цього дві людини загинули і сім поранені. Також обстрілом пошкодили 2 багатоповерхівки та адмінбудівлю.
“Це вже друга така смертоносна атака на цивільних за день — нагадаю, вранці росіяни вбили двох людей у Костянтинівці”, - нагадав Філашкін.
Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав громадян евакуюватись.
- На Донеччині за минулу добу ворог вбив 2 і поранив 4 людини.