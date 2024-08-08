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Через атаки РФ на Нікопольщині є загиблі і поранені, пошкоджені підприємства

Окупанти атакували район безпілотниками та із артилерії. 

Через атаки РФ на Нікопольщині є загиблі і поранені, пошкоджені підприємства
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня ворог бив по Нікопольщині Дніпропетровської області дронами та артилерією. Зокрема, атакували Мирівську, Покровську, Червоногригорівську,  Марганецьку громади.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Загинув чоловік. Ще один – постраждав. 74-річний поранений лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені комунальне і транспортне підприємства, агрофірма, підрозділ ДСНС та службове авто, лікарня, дитячий розважальний центр, п'ятиповерхівка. Побиті гаражі, 3 легковики і вантажівка. Зачепило лінії електропередач.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

За уточненими даними, через вранішній удар в районі понівечені ще один приватний будинок та гараж.

У Нікополі вранці російські війська прицільно завдали удару БпЛА по території підрозділу ДСНС.

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