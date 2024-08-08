На Сумщині розпочалась обов’язкова евакуація з 5 громад Сумського району.

Про це повідомили в ОВА.

Згідно з рішенням Ради оборони та розпорядженням начальника ОВА, обов’язкова евакуація проходить з 23 населених пунктів 5 громад Сумського району – Краснопільської, Миколаївської сільської, Миропільської, Юнаківської та Хотінської, які потрапляють в зону вогневого ураження ворога.

Наразі відповідні завдання поставлені правоохоронним органам, ДСНС, громадам, військовим районним адміністраціям, працюють відповідні Департаменти обласної адміністрації, підготовлені евакуаційні сили і засоби.

У проведенні евакуації активно допомагають громадам Сумщини міжнародні партнери та українські волонтерські організації.

Зокрема, одна із громадських організацій надає до 200 одиниць транспорту для перевезення евакуйованого населення, медичні евакуаційні автомобілі (швидкі) для перевезення маломобільних верст населення та продуктові набори.Також евакуйованих забезпечуватимуть гарячим харчуванням у місцях проживання протягом місяця.

Також надаватимуть разову фінансову допомогу 10 800 грн. Її переселенці можуть отримати від УВКБ ООН через Благодійний фонд «Право на захист».

У тилових районах Сумщини облаштовано 1297 місць для тимчасового проживання.

Детальну інформацію про час і місце збору та запис на евакуацію можна дізнатись у голів та старост громад.

Крім того, з усіх питань стосовно евакуації населення з прикордоння Сумського району можна звертатися до оперативного чергового евакуаційного штабу Сумської районної військової адміністрації за номером телефону 0506507083.

Упродовж 7 серпня вже евакуювали 35 мешканців населених пунктів, що перебувають під обстрілом, із них 6 дітей.Станом на 16.00 8 серпня внаслідок ворожих обстрілів 2 людини загинули, та дві отримали поранення.

Всього мають евакуювати близько шести тисяч (осіб - Ред.). Серед них – 425 дітей.