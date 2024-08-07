Із прикордоння Сумщини евакуйовують жителів

У Сумській області проводять обов'язкову евакуацію. Йдеться про п'ять громад Сумського району.

Про це в етері телемаратону повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Він підписав 7 серпня відповідне розпорядження. Евакуювати мають жителів із 23 населених пунктів.

"Це близько шести тисяч (осіб - Ред.). Серед них - 425 дітей. В першу чергу завдання - евакуація сімей з дітьми. Підготовлені місця де будуть вони мешкати...", - розповів Артюх.

Евакуаційні сили і засоби підготовлені, запевнив очільник області.

Він зазначив, що ситуація на Сумщині досить напружена.

"Більше доби тривала повітряна тривога. Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети. І дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області – це робота нашої протиповітряної оборони. Такого прикриття ще не було на Сумщині»", - сказав голова ОВА.