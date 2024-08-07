Із прикордоння Сумщини евакуйовують жителів

У Сумській області проводять обов'язкову евакуацію. Йдеться про п'ять громад Сумського району.
Про це в етері телемаратону повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
Він підписав 7 серпня відповідне розпорядження. Евакуювати мають жителів із 23 населених пунктів.
"Це близько шести тисяч (осіб - Ред.). Серед них - 425 дітей. В першу чергу завдання - евакуація сімей з дітьми. Підготовлені місця де будуть вони мешкати...", - розповів Артюх.
Евакуаційні сили і засоби підготовлені, запевнив очільник області.
Він зазначив, що ситуація на Сумщині досить напружена.
"Більше доби тривала повітряна тривога. Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети. І дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області – це робота нашої протиповітряної оборони. Такого прикриття ще не було на Сумщині»", - сказав голова ОВА.
- Тим часом у сусідній Курській області РФ влада оголосила евакуацію з деяких населених пунктів, а також попередила про "танки, бронетехніку, ДРГ" українських військ.
- Інформацію про прорив кордону в Курській області росіяни поширили 6 серпня, але стверджували, що нібито ФСБ атаки відбила. Але потім риторика змінилася і росіяни почали евакуйовувати людей і писати про рух військ до села Суджа і від нього уперед. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко писав, що заяви росіян про контроль над кордоном в тій області є фейком.
- До вечора бої визнало російське міністерство оборони.
- Україна поки не коментує операцію в Курській області.