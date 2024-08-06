На кордоні України і Росії, у Курській області тривають бої.
Росіяни залучили штурмову авіацію, аби спробувати взяти ситуацію під свій контроль.
Російське Міноборони звинуватило Україну у прориві кордону і заявило про атаку кількох сотень осіб за підтримки танків, бронетехніки.
Наразі у двох районах Курської області РФ оголосили ракетну небезпеку.
"Оперативний ЗСУ" повідомив також про перекриття Кримського мосту.
Українська сторона офіційно наразі не коментує ситуацію.
- Уночі 6 серпня Курська і Бєлгородська області РФ зазнали атаки дронів. Місцева влада повідомляла, що є руйнування.
- Раніше рейди на територію російських областей проводили бійці добровольчих формувань із російським громадянством, зокрема РДК і так званий Легіон "Свобода Росії". Поки що ці формування не коментували ситуацію в Курській області.