На кордоні України і Росії, у Курській області тривають бої.

Росіяни залучили штурмову авіацію, аби спробувати взяти ситуацію під свій контроль.

Російське Міноборони звинуватило Україну у прориві кордону і заявило про атаку кількох сотень осіб за підтримки танків, бронетехніки.

Наразі у двох районах Курської області РФ оголосили ракетну небезпеку.

"Оперативний ЗСУ" повідомив також про перекриття Кримського мосту.

Українська сторона офіційно наразі не коментує ситуацію.