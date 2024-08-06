Рятувальники закликали мешканців Покровського району Донеччини евакуюватися, повідомляє пресслужба ДСНС.

Відомство зазначає, що беззупинні ворожі атаки та цілодобові обстріли перетворили Покровський район на арену запеклих боїв. Вибухи не стихають, а ворог продовжує руйнувати будинки та забирає життя мирних жителів. Ті, хто залишаються, живуть у постійному страху, ховаючись від небезпеки, яка посилюється з кожним днем.

Минулої доби рятувальники евакуювали з небезпечної зони 17 мешканців Гродівської та Новогродівської громад, серед яких було 7 дітей та 3 маломобільні особи. Їх доставили до безпечніших населених пунктів регіону.

“Залишатися в Покровському районі небезпечно. Подумайте про своїх близьких і дітей. Єдиний спосіб врятувати життя – це евакуація. Не відкладайте, діяти потрібно зараз”, – закликають у ДСНС.

За даними проєкту Deep State, Росія за останній час просунулася біля Желанного, Нью-Йорка, у Залізному та Північному.

За словами українського президента, захоплення Покровська стало головною ціллю Росії після того, як задум захопити Харків провалився.