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На трасі «Київ - Одеса» обвалився міст через зіткнення із вантажівкою

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

На трасі «Київ - Одеса» обвалився міст через зіткнення із вантажівкою
Фото: поліція Черкащини

На трасі «Київ - Одеса» обвалився міст через зіткнення із вантажівкою, повідомляє поліція Черкащини. 

“Важливо для водіїв! На трасі «Київ-Одеса» сталася ДТП. На місці працюють поліцейські. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – йдеться у повідомленні. 

Попередньо, вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину.  

Тимчасово перекритий рух автомобілів в напрямку міста Київ. 

Поліцейські Управління патрульної поліції в Черкаській області забезпечують рух автомобілів у реверсному режимі.

Патрульні закликають водіїв планувати свій маршрут завчасно. 

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