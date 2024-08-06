На трасі «Київ - Одеса» обвалився міст через зіткнення із вантажівкою, повідомляє поліція Черкащини.

“Важливо для водіїв! На трасі «Київ-Одеса» сталася ДТП. На місці працюють поліцейські. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

Попередньо, вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину.

Тимчасово перекритий рух автомобілів в напрямку міста Київ.

Поліцейські Управління патрульної поліції в Черкаській області забезпечують рух автомобілів у реверсному режимі.

Патрульні закликають водіїв планувати свій маршрут завчасно.