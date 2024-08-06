Завершено ремонт другого донецького водогону

Цей водогін постачатиме воду, зокрема, до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.

Ремонт другого донецького водогону завершено, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Сьогодні фахівці вже розпочали заповнювати його водою. Протягом трьох днів на півночі Донеччини водопостачання буде відновлене в повному обсязі”, – написав Філашкін.

Раніше посадовець повідомляв, що цей водогін постачатиме воду, зокрема, до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.

Як повідомляло Суспільне, другий донецький водопровід призначений для перекачування питної води у маловодні регіони Донецької області.

Загальна чисельність охоплюваного водопроводом населення до 0,6 млн людей.

Раніше обладнання та мережі другого донецького водопроводу перебували в аварійному стані. У зв'язку з тривалою експлуатацією та внаслідок бойових дій водогін зазнав значних пошкоджень.

Нагадаємо, минулого тижня уряд спростив будівництво артезіанських свердловин на Донеччині. Це рішення має покращити водопостачання місцевих громад.