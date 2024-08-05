У 13 населених пунктах Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей

Примусову евакуацію також проведуть в населених пунктах наближених до лінії розмежування на 10 кілометрів.

Координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану ухвалив рішення щодо проведення примусової евакуації дітей із 13 населених пунктів Донецької області через безпекову ситуацію.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, евакуацію буде проведено з 13 населених пунктів Покровського і Краматорського районів Донецької області в безпечні регіони.

Також очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Донецької області також "ухвалили рішення щодо проведення евакуації у примусовий спосіб дітей із населених пунктів, наближених до лінії розмежування на 10 кілометрів".

Також, за рекомендацією командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Андрія Гнатова прийняли рішення про примусову евакуацію дітей з Селидового.