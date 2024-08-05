Шестеро "водолазів" у помаранчевих жилетах намагалися переплисти Тису та втекти з України

Прикордонники Закарпатської області затримали шістьох чоловіків, які намагалися переплисти річку Тиса та втекти з України до Румунії.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що близько 2-ї години ночі, за 200 метрів до кордону, втікачів зупинив прикордонний патруль від відділу "Тячів" Мукачівського прикордонного загону.

"Намагаючись уникнути відповідальності за вчинене правопорушення, а також зустрічі з охоронцями держрубежу, чоловіки спробували втекти. Щоб припинити правопорушення військовослужбовці здійснили попереджувальні постріли, у результаті чого втікачів було зупинено", — розповіли у відомстві.

Шестеро втікачів погодилися на пропозицію ділків перетнути кордон впав через Тису. Дехто із порушників встиг віддати переправникам майже по 3,5 тисячі доларів.

"Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та ст.185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону"", — йдеться в повідомленні.

Справи скеровано до суду. Коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків, наразі встановлюється.