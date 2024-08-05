Росіяни надсилають українцям на ТОТ повідомлення із закликом вступати до лав армії РФ, — нацспротив

Через провал планів з мобілізації українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, росіяни почали заманювати людей до лав російської армії через SMS-повідомленні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Тепер українцям, які проживають на окупованих територіях приходять SMS-повідомлення із закликом підписати контракт із Міноборони РФ. Росіяни обіцяють тим, хто стане до лав окупаційної армії, грошову винагороду "від 800 тисяч рублів і пільги".

У повідомленні також вказана гаряча лінія Міноборони Росії.

У спротиві додають, що в тимчасово окупованому Криму росіяни залучили до агітації навіть волонтерів.

"Тепер на захопленому півострові при кожному військкоматі закріплені дві людини, які розповідають добровольцям про "переваги" приєднатися до бойовиків, які воюють проти України", розповідають .

В ЦНС нагадують, що залучення населення до війни проти своєї Вітчизни суперечить нормам міжнародного права і передбачає суворе покарання за такі дії.