Сили ППО за липень знищили 446 повітряних цілей ворога

Підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ упродовж липня знищили 446 повітряних цілей російських окупаційних військ, за останній тиждень протиповітряна оборона ліквідувала 217 одиниць ворожих цілей.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗС України Олександр Павлюк.

Він наголосив, що підрозділи ППО Сухопутних військ роблять вагомий внесок у захист неба над Україною та знищують значну кількість ворожих повітряних цілей: як в тилу, так і вздовж лінії бойового зіткнення.

Фото: Олександр Павлюк

За липень було знищено:

Літаки Су-25 — 3 од.Крилаті ракети Х59/69 — 1 од.Крилаті ракети Х101/555 — 5 од.

Також 437 БПЛА різних типів:

БПЛА Shahed-131/136 — 84 од.БПЛА Орлан-10/30 — 14 од.БПЛА Zala — 75 од.БПЛА Ланцет — 115 од.БПЛА Supercam — 17 од.БПЛА Привіт-82 — 109 од.БПЛА Блискавка та н/т — 23 од.