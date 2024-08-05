Унаслідок удару Сил оборони по російському військовому аеродрому "Морозовськ" 3 серпня знищено винищувач Су-34. Ще два літаки такого ж типу, імовірно, були пошкоджені – про це свідчать вирви від вибухів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони. Там додали, що удар повністю знищив ворожий склад озброєння для авіації.

"Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння – від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі", – йдеться у повідомленні.

Фото: ГУР МО в Telegram Наслідки атаки на ворожий аеродром

Фото: ГУР МО у Telegram Наслідки атаки на ворожий аеродром

Фото: ГУР МО у Telegram Наслідки атаки на ворожий аеродром

Фото: ГУР Міноборони у Telegram Наслідки української атаки на ворожий аеродром

Окрім того, чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "морозовськ", розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.