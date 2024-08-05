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Один Су-34 знищено, два можуть бути пошкоджені: ГУР показало наслідки удару по аеродрому в Росії

Також удару завдали по складу авіаційного озброєння. 

Унаслідок удару Сил оборони по російському військовому аеродрому "Морозовськ" 3 серпня знищено винищувач Су-34. Ще два літаки такого ж типу, імовірно, були пошкоджені – про це свідчать вирви від вибухів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони. Там додали, що удар повністю знищив ворожий склад озброєння для авіації.

"Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння – від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі", – йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на ворожий аеродром
Фото: ГУР МО в Telegram
Наслідки атаки на ворожий аеродром
Наслідки атаки на ворожий аеродром
Фото: ГУР МО у Telegram
Наслідки атаки на ворожий аеродром
Наслідки атаки на ворожий аеродром
Фото: ГУР МО у Telegram
Наслідки атаки на ворожий аеродром
Наслідки української атаки на ворожий аеродром
Фото: ГУР Міноборони у Telegram
Наслідки української атаки на ворожий аеродром
 

Окрім того, чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "морозовськ", розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.

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