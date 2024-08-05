Унаслідок удару Сил оборони по російському військовому аеродрому "Морозовськ" 3 серпня знищено винищувач Су-34. Ще два літаки такого ж типу, імовірно, були пошкоджені – про це свідчать вирви від вибухів.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони. Там додали, що удар повністю знищив ворожий склад озброєння для авіації.
"Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння – від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі", – йдеться у повідомленні.
Окрім того, чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "морозовськ", розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.
- 3 серпня Сили оборони атакували ворожий аеродром "Морозвськ". Під удар, зкорема, потрапив склад, на якому ворог зберігав КАБи.
- За даними джерел LB.ua, удару завдали безпілотниками.
- Учора "Схеми" опублікували супутникові дані з аеродрому після удару. Судячи з них, росіяни перебазували свою авіацію.
- Морозвськ – це Ростовська область.