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Окупована Луганська область не має будь-якого залізничного сполучення з Росією, ‒ ОВА

З Росії не курсують поїзди навіть до міст, окупованих 10 років тому. 

Окупована Луганська область не має будь-якого залізничного сполучення з Росією, ‒ ОВА
Артем Лисогор
Фото: Макс Требухов

На тимчасово окупований територіях Луганської області відсутнє будь-яке залізничне сполучення з Росією. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Він зазначив, що з Росії не курсують поїзди навіть до міст, окупованих 10 років тому.

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"Окупаційна влада посилається на відсутність дозволів від ФСБ, хоча її сусіди з «ДНР», де більш небезпечно, можуть похизуватися більш гарними новинами. Кажуть, ніби технічно все готово, та водночас за наступні пів року збираються відремонтувати близько півтора десятків кілометрів колії”, ‒ сказав Лисогор.

  • У липні Лисогор повідомив, що 95% Луганської області захоплені росіянами, лише 5% територій підконтрольні Україні.
  • На українсько-російському кордоні окупанти створили фільтраційні табори і перекрили вільний виїзд, змушуючи людей із тимчасово окупованої Луганщини залишатися у зруйнованих містах. 
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