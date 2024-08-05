Окупована Луганська область не має будь-якого залізничного сполучення з Росією, ‒ ОВА

На тимчасово окупований територіях Луганської області відсутнє будь-яке залізничне сполучення з Росією.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
Він зазначив, що з Росії не курсують поїзди навіть до міст, окупованих 10 років тому.
"Окупаційна влада посилається на відсутність дозволів від ФСБ, хоча її сусіди з «ДНР», де більш небезпечно, можуть похизуватися більш гарними новинами. Кажуть, ніби технічно все готово, та водночас за наступні пів року збираються відремонтувати близько півтора десятків кілометрів колії”, ‒ сказав Лисогор.
- У липні Лисогор повідомив, що 95% Луганської області захоплені росіянами, лише 5% територій підконтрольні Україні.
- На українсько-російському кордоні окупанти створили фільтраційні табори і перекрили вільний виїзд, змушуючи людей із тимчасово окупованої Луганщини залишатися у зруйнованих містах.