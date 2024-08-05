Окупована Луганська область не має будь-якого залізничного сполучення з Росією, ‒ ОВА

З Росії не курсують поїзди навіть до міст, окупованих 10 років тому.

На тимчасово окупований територіях Луганської області відсутнє будь-яке залізничне сполучення з Росією.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Він зазначив, що з Росії не курсують поїзди навіть до міст, окупованих 10 років тому.

"Окупаційна влада посилається на відсутність дозволів від ФСБ, хоча її сусіди з «ДНР», де більш небезпечно, можуть похизуватися більш гарними новинами. Кажуть, ніби технічно все готово, та водночас за наступні пів року збираються відремонтувати близько півтора десятків кілометрів колії”, ‒ сказав Лисогор.