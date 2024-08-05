Росіяни вбили на Донеччині ще одного цивільного

Ще три особи поранено.

LB.ua в Google News

За 4 серпня російська армія вбила одного цивільного жителя у Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Людину окупанти вбили у Гродівці.

Ще три людини в області за добу дістали поранення.

“Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи”, ‒ підкреслив голова ОВА.

3 серпня ворог 27 разів обстріляв населені пункти Донеччини. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, господарчі споруди та промислові об'єкти. У Покровську загинула людина, двоє отримали поранення.