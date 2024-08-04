Генштаб: росіяни активні на Покровському, Краматорському і Торецькому напрямках

Станом на 22.00 4 серпня на фронті зафіксували 103 бойові зіткнення. Найбільш активно ворог наступає, як і в попередні дні, на Покровському напрямку, також активний на Краматорському і Торецькому.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські загарбники завдали цієї доби по території України 42 авіаудари, скинувши 56 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 515 дронів-камікадзе та здійснили 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог 10 разів безуспішно атакував оборонні позиції наших воїнів неподалік Глибокого, Липців, Тихого та Вовчанська, де наразі триває ще одне боєзіткнення. За сьогодні агресор втратив 104 особи вбитими та пораненими, також знищено або значно пошкоджено дві бойових броньованих машини, шість артсистем, 10 автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки.

На Куп’янському противник провів шість наступальних дій біля Петропавлівки, Кругляківки, Берестового та Стельмахівки. Чотири атаки - зупинено, дві - продовжуються.

На Лиманському протягом доби російські загарбники сім разів штурмували позиції українців поблизу Невського, Тернів та Макіївки. Всі атаки відбиті.

На Сіверському під час бойових зіткнень оборонці жорстко зупинили сім атак у районах Спірного, Переїзного, Виїмки та Верхньокам’янського. Ворог зазнав втрат.

На Краматорському противник здійснив 15 наступальних дій поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Сили оборони відбили 11 атак, ще чотири - продовжуються у районі Часового Яру.

На Торецькому росіяни теж 15 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. 12 боєзіткнень завершено, ще три - тривають.

На Покровському від початку цієї доби точилися 24 бої неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Желанне, Свиридонівка, Яснобродівка та Карлівка. Сили оборони відбили 19 атак, п’ять - ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля у напрямку Желанного. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку знешкодили 246 окупантів, 89 з них - безповоротно. Також знищили гаубицю Д-30, два БТРи, сім автомобілів, МТ-ЛБ та три одиниці спецтехніки. Крім цього, пошкоджені танк, чотири артсистеми, шість одиниць автотранспорту та один бронетранспортер.На Курахівському ворог вісім разів безуспішно атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському противник здійснив наступальні дії у бік Костянтинівки, Водяного і Роздольного. Триває бій.

На Оріхівському відбулись чотири бойові зіткнення в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. Противник успіху не мав.

На Придніпровському два ворожі штурми на позиції наших підрозділів також не мали успіху.