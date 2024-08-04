У Херсонській громаді росіяни поранили двох жителів

У Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ станом на вечір 4 серпня було відомо про двох поранених.

Про це повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

"Старшого чоловіка ушпиталено з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги. Молодшому допомогу медики надали на місці. У нього вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, поранення грудної клітки", - уточнив Мрочко.

За словами керівника адміністрації, росіяни атакували людей дроном.