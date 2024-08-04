На Херсонщині через ворожу атаку постраждали двоє людей

У неділю ранці, 4 серпня, російський безпілотник атакував жителя Білозерки, що на Херсонщині.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"43-річний чоловік звернувся до лікарні самостійно. В нього діагностували мінно-вибухову травму та контузію, а також травму живота", — ідеться у повідомленні.
Стан потерпілого задовільний.
Крім того, внаслідок вчорашнього удару армії РФ по селу Зимівник Комишанського округу, поранення отримав 68-річний чоловік. Також через атаку окупантів була пошкоджена електромережа, що призвело до знеструмлення частини селища і відсутності води, повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Початок аварійно-відновлювальних робіт залежить від безпекової ситуації.