На Херсонщині через ворожу атаку постраждали двоє людей

Через атаку ворога була пошкоджена електромережа.

У неділю ранці, 4 серпня, російський безпілотник атакував жителя Білозерки, що на Херсонщині.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"43-річний чоловік звернувся до лікарні самостійно. В нього діагностували мінно-вибухову травму та контузію, а також травму живота", — ідеться у повідомленні.

Стан потерпілого задовільний.

Крім того, внаслідок вчорашнього удару армії РФ по селу Зимівник Комишанського округу, поранення отримав 68-річний чоловік. Також через атаку окупантів була пошкоджена електромережа, що призвело до знеструмлення частини селища і відсутності води, повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Початок аварійно-відновлювальних робіт залежить від безпекової ситуації.