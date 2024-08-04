Російські війська атакували залізницю на Полтавщині

Укрзалізниця отримає до 300 млн євро на закупівлю вантажних електровозів

Уночі російська армія атакувала залізничну інфраструктуру на Полтавщині. Унаслідок обстрілів низка поїздів Харківського напрямку змінила маршрути, тому вони слідують із суттєвими затримками.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Відомо, що внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено колії, контактну мережу та опори.

Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними теплотягами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання.

Жертв та постраждалих немає.

У компанії зазначили, що низка поїздів Харківського напрямку змінила маршрути, тому вони слідують із суттєвими затримками. Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.