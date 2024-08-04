Через російську агресію на Херсонщині постраждали 15 мирних жителів, серед них дитина

Ворог знову вдарив по об'єкту критичної інфраструктури.

Впродовж минулої доби російська армія вдалася до масованого обстрілу Херсонської області. Внаслідок атак постраждали 15 мирних жителів, серед них — дитина. Також є пошкодження житлових будинків та інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 4 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.Також пошкоджено газопровід, господарська споруда, автобус, приватні автомобілі та автівка "швидкої"", — повідомив глава військової адміністрації.

Через російську агресію 15 людей дістали поранення, з них — 1 дитина.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Зимівник, Приозерне, Антонівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Білозерка, Дніпровське, Станіслав, Берислав, Львове, Білогірка, Михайлівка, Добрянка, Одрадокам'янка, Високопілля та місто Херсон.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136".