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В окупованому Криму лишилось 5 військових аеродромів, 2 з них вже без літаків, – речник ВМС

Плетенчук зауважив, що російські окупанти могли б зберегти літаки на досі незруйнованих аеродромах, однак для цього їх треба перебазувати на материк.

В окупованому Криму лишилось 5 військових аеродромів, 2 з них вже без літаків, – речник ВМС
Дмитро Плетенчук
Фото: Facebook/Дмитро Плетенчук

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі "Київ 24" заявив, що станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось 5 військових аеродромів, з них два вже без літаків, повідомляє РБК-Україна. 

Плетенчук пояснив, що російські окупанти могли б зберегти літаки на досі незруйнованих аеродромах, однак для цього їх треба перебазувати на материк.

"Це факт. Ці літаки можна було б перебазувати на материк, але забезпечувати їх тим самим пальним і рештою необхідного, треба мати відповідну логістику", - заявив речник ВМС.

Нагадаємо, минулої ночі внаслідок удару ЗСУ в Криму затонув російський підводний човен "Ростов-на-Дону" і пошкоджено комплекс “Тріумф”.

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