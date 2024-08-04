В окупованому Криму лишилось 5 військових аеродромів, 2 з них вже без літаків, – речник ВМС

Плетенчук зауважив, що російські окупанти могли б зберегти літаки на досі незруйнованих аеродромах, однак для цього їх треба перебазувати на материк.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі "Київ 24" заявив, що станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось 5 військових аеродромів, з них два вже без літаків, повідомляє РБК-Україна.

Плетенчук пояснив, що російські окупанти могли б зберегти літаки на досі незруйнованих аеродромах, однак для цього їх треба перебазувати на материк.

"Це факт. Ці літаки можна було б перебазувати на материк, але забезпечувати їх тим самим пальним і рештою необхідного, треба мати відповідну логістику", - заявив речник ВМС.

Нагадаємо, минулої ночі внаслідок удару ЗСУ в Криму затонув російський підводний човен "Ростов-на-Дону" і пошкоджено комплекс “Тріумф”.