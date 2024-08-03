У суботу, 3 серпня, на виконання доручення президента України Головне управління розвідки та МЗС спільно організували евакуацію тридцяти наших громадян із Лівану, де різко погіршилась безпекова ситуація, повідомляє ГУР.

Розвідники подякували компанії SkyUp Airlines, яка надала літак для перевезення українців.

“Наші співвітчизники, серед яких 21 жінка та девʼятеро дітей, вже прибули до Жешува, Польща, та перебувають у безпеці. Їх зустріли українські консули та представники ГУР МОУ – евакуйованим надають всю необхідну допомогу та забезпечують їхній супровід до нашої держави”, – повідомили у ГУР.

Зазначається, що Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану. Українські дипломати попереджали наших громадян в Лівані про небезпеку та заздалегідь рекомендували покинути територію республіки.

Триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, які виявляють бажання залишити ліванську територію.

Громадянам, які бажають залишити Ліван згідно з рекомендаціями МЗС, необхідно звернутися до посольства України в Ліванській Республіці за номером телефону (+961) 5921668 або адресою електронної пошти: [email protected].

За цими контактами необхідно також звертатися громадянам України, які потрапили в надзвичайну ситуацію або постали перед загрозою життю і здоровʼю.

Також можна звертатися на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57 чи адресу електронної пошти [email protected].

Громадянам, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, рекомендовано уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні.

Упродовж перебування в Лівані громадянам України також рекомендовано утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном; що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда); Долини Бекаа; південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

Зазначимо, США посилили військову присутність на Близькому Сході через загрозу війни. Пентагон спрямував до регіону додаткову техніку та особовий склад.