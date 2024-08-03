Дрони СБУ "зачистили" аеродром в Морозовську від ППО, авіації і КАБів, — джерело

Сьогодні вночі безпілотники СБУ завітали на аеродром "Морозовськ" у Ростовській області, де розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами, повідомили джерела LB.ua.

За інформацією джерела, українські безпілотники відпрацювали на відмінно, влучивши у склад авіаційних боєприпасів.

"Детонація була така, що місцевим жителям не вистачило запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів та розквітлої "бавовни". Місцева російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє, що горять лише якісь складські приміщення", — ідеться в повідомленні.

Окрім аеродрому, безпілотники також уразили нафтобазу "Губкінська" в Бєлгородській області.

Росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання на території нафтобази, а також про роботу систем ППО.

Спецоперація проводилася спільно із ГУР та Силами оборони.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі 3 серпня Сили оборони завдали удару по аеродрому Морозовськ у Ростовській області РФ, влучили у склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.