Головне за ніч та ранок суботи, 3 серпня: 123 боєзіткнення, 24 збитих "шахеди", вибухи в Росії

У ніч на суботу, 3 серпня, Росія атакувала Україну 29 безпілотниками та чотирма ракетами. Сили ППО збили 24 ракети у межах дев'яти областей, повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворог атакував двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Також РФ запустила 29 ударних БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда, що у Криму, Приморсько-Ахтарська та Курська у Росії.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 123 бойові зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет, а також 80 авіаударів, зокрема скинув 114 КАБ. Крім цього, здійснив 4693 обстріли, з них 93 - із реактивних систем залпового вогню.

Ворог 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 36 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Желанне, Воздвиженка, Іванівка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

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Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1170 військових, три крилаті ракети і чотири танки. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 581 760 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Курській, Орловській та Ростовській областях Росії вночі повідомляли про вибухи - одразу кілька міст зазнали атаки безпілотників.

За інформацією очевидців, в Орлі дрон, який був подавлений засобами радіоелектронної боротьби, вдарив по житловій забудові.

На аеродромі "Морозовськ", де окупанти тримають бойову авіацію, після гучного вибуху спалахнула пожежа. Російські військові самі пишуть у мережі, що було влучання у боєкомплект, та стверджують, що для ліквідації наслідків атаки не вистачає людей. Є ймовірність пошкодження ворожих літаків.

Згодом Генштаб проінформував, що на аеродромі Морозовськ у Ростовській області РФ зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

На першій пресконференції після звільнення з ув'язнення обміняні представники так званої російської опозиції почали критикувати західні санкції.

Як пише "Українська правда", Володимир Кара-Мурза заявив, що "багато демократичних країн відійшли від принципу, що санкції мають бути спрямовані проти режиму Путіна, а не проти всієї країни та всіх громадян". Це буцімто "неправильно і контрпродуктивно", бо дає підстави Кремлю говорити, що росіян "оточують вороги".

"Опозиціонер" нагадав, що свого часу разом з Борисом Нємцовим працював над тим, щоб "особисто ті люди, які брали участь у корупції та порушенні прав людини, не змогли вивозити накрадене та користуватися благами у країнах Заходу". Тоді вони сформулювали принцип "карайте негідників, але не чіпайте країну".

Як стверджує BBC, Кара-Мурза також повторив улюблену для "хороших росіян" тезу про те, що російське вторгнення до України це "путінська війна", яку нібито "не підтримують багато громадян".

62-річний голлівудський актор Том Круз зіграє важливу роль у церемонії закриття Олімпійських Ігор в Парижі, яка відбудеться 11 серпня.

Як пише The Guardian, журналістам вдалося з'ясувати, що зірковий американець під час шоу спуститься з даху арени "Стад де Франс", висота якого складає 42 метри, за допомогою мотузки. Таким чином Круз підтвердить реноме актора, який часто виконує складні каскадерські трюки самотужки без дублера.

Участь Круза повинна символізувати передачу олімпійської естафети від Парижа до господаря наступних Ігор 2028 року Лос-Анджелеса. У ролику, який буде показано глядачам, він здійснить подорож через океан з олімпійським прапором, стрибнувши з літака і спустившись з парашутом над легендарним написом "Голлівуд" на каліфорнійських пагорбах.

Загалом церемонія закриття Ігор буде більш звичною, ніж відкриття, яке відбулося на кораблях та мостах уздовж Сени. Організатори обіцяють на стадіоні багато ефектних танцювальних, музичних та навіть циркових номерів і роздуми на тему спортивних рекордів.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

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