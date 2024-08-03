Зеленський: російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є

Упродовж тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіабомб проти мирних українських міст.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, закликаючи до знищення російської авіації, яка атакує територію України.

"Російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які тільки ефективні. Бити по російських аеродромах – це також цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами – безпекове рішення", — ідеться у зверненні Президента.



Лише знищення ворожої авіації та безпекові угоди зможуть забезпечити реальний захист для українців. Зеленський додав, що лише цього тижня більш ніж 600 керованих авіаційних бомб Росія застосувала проти України.

"Маємо спинити цей щоденний російський терор спільними сильними рішеннями", — наголосив Президент.