На Херсонщині армія РФ атакувала критичну інфраструктуру

Сили протиповітряної оборони над територією Херсонщини збили знищили 5 "Шахедів".

LB.ua в Google News

Впродовж минулої доби російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури, адміністративну будівлю та житлові квартали Херсонської області.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та магазини; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 9 приватних будинків.Також пошкоджено господарські споруди та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 дістали поранення.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Кізомис, Білозерка, Станіслав, Новодмитрівка, Микільське, Понятівка, Берислав, Гаврилівка, Золота Балка, Тягинка, Львове та місто Херсон.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонщини збили знищили 5 "Shahed-131/136".