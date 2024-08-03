ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі Росія атакувала 29 безпілотниками. ППО збила 24 "Шахеди"

Також ворог завдав ударів чотирма ракетами.

Уночі Росія атакувала 29 безпілотниками. ППО збила 24 "Шахеди"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на суботу, 3 серпня, Росія атакувала Україну 29 безпілотниками та чотирма ракетами. Сили ППО збили 24 ракети у межах дев'яти областей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворог атакував двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Також РФ запустила 29 ударних БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда, що у Криму, Приморсько-Ахтарська та Курська у Росії.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.

"В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей".

Фото: Микола Олещук

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies