Уночі Росія атакувала 29 безпілотниками. ППО збила 24 "Шахеди"

У ніч на суботу, 3 серпня, Росія атакувала Україну 29 безпілотниками та чотирма ракетами. Сили ППО збили 24 ракети у межах дев'яти областей.
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Ворог атакував двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.
Також РФ запустила 29 ударних БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда, що у Криму, Приморсько-Ахтарська та Курська у Росії.
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.
"В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей".