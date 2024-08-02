Бахчисарайських політв'язнів етапували з Криму до Ростову-на-Дону

Політв'язнів з Бахчисараю в тимчасово окупованому Криму Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова, Ельдара Якубова, Сейдамета Мустафаєв, Ремзі Німетулаєва та Руслана Асанова етапували до Ростову-на-Дону.
Про це повідомила “Кримська солідарність” з посиланням на Айше Якубову.
“У липні я передала своєму чоловікові речі до кримського слідчого ізолятора — через активістів, які допомагають нам. Їм повідомили, що Ельдара та інших фігурантів цієї кримінальної справи в ізоляторі немає, і що їх вивезли”, - розповіла Айше Якубова, дружина Ельдара Якубова.
За даними адвокатів, 12 серпня у Ростові-на-Дону розпочнуться судові засідання по суті.
24 серпня минулого року співробітники ФСБ увірвалися до будинків шістьох кримських татар та заарештували їх по справі “Хізб ут-Тахрір”.
Що відбувається із членами Хізб ут-Тахрір в Криму
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Хізб ут-Тахрір – міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі суддею місцевого шаріатського апеляційного суду Такіюддіном ан-Набгані. Хізб ут-Тахрір визнана терористичною організацією в Росії і Казахстані. В Німеччині діяльність організації також було заборонено за невизнання Ізраїлю, однак ця заборона стосується тільки публічної діяльності партії, і німецькі правоохоронні органи не переслідують членів Хізб ут-Тахрір. В усіх інших країнах Європи та в США партія діє легально та публічно.
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Релігійний осередок "Хізб ут-Тахрір" в Росії та окупованому нею Криму вважають терористичною організацією. На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВС-інфо", членів осередків релігійної організації "Хізб ут-Тахрір" засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу.
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Російська окупаційна адміністрація етапувала з Криму у в'язницю міста Верхньоуральська Челябінської області активіста з Білогірська Азамата Еюпова. Раніше його засудили на 17 років позбавлення волі. Нагадаємо, 19 липня 2022 воєнний південний окружний суд тимчасово окупованого Криму присудив 17 років колонії суворого режиму кримськотатарському активісту Азамату Еюпову. Його затримали ще 17 лютого 2021 року у Білогірську. Його звинувачують в "організації терористичної діяльності" та причетності до "Хізб ут-Тахрір".
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16 червня Південний окружний військовий суд засудив активіста “Кримської солідарності” Ансара Османова на 20 років позбавлення волі. Перші п'ять років він має провести у в'язниці. Ансара Османова російські окупанти звинувачують в організації діяльності ісламської політичної організації Хізб ут-Тахрір.
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Південний окружний військовий суд Росії засудив фігуранта справи “кримських мусульман” Ернеса Сейтосманова до 18 років колонії суворого режиму. Ернеса Сейтосманова судили за організацію діяльності ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір.
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Український політв’язень у "справі Хізб ут-Тахрір" Джеміль Гафаров помер у СІЗО російського Новочеркаська.
- У Росії кримського імама Раїфа Февзієва засудили до 17 років позбавлення волі. Його обвинувачували в участі в ісламській політичній партії “Хізб ут-Тахрір”.