Бахчисарайських політв'язнів етапували з Криму до Ростову-на-Дону

За даними адвокатів, 12 серпня у Ростові-на-Дону розпочнуться судові засідання по суті.

Політв'язнів з Бахчисараю в тимчасово окупованому Криму Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова, Ельдара Якубова, Сейдамета Мустафаєв, Ремзі Німетулаєва та Руслана Асанова етапували до Ростову-на-Дону.

Про це повідомила “Кримська солідарність” з посиланням на Айше Якубову.

“У липні я передала своєму чоловікові речі до кримського слідчого ізолятора — через активістів, які допомагають нам. Їм повідомили, що Ельдара та інших фігурантів цієї кримінальної справи в ізоляторі немає, і що їх вивезли”, - розповіла Айше Якубова, дружина Ельдара Якубова.

За даними адвокатів, 12 серпня у Ростові-на-Дону розпочнуться судові засідання по суті.

24 серпня минулого року співробітники ФСБ увірвалися до будинків шістьох кримських татар та заарештували їх по справі “Хізб ут-Тахрір”.

Що відбувається із членами Хізб ут-Тахрір в Криму