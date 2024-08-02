Партизани виявили місця розгортання російських ЗРК "Бук - М2" на Донеччині

Окупанти перекидають додаткові системи ППО ближче до лінії фронту через інформацію про надходження в Україну винищувачів F-16.

Агенти "Атеш" виявили російські ЗРК "Бук - М2" у Волноваському районі Донецької області для "полювання за F-16".

Про це повідомили у партизанському русі у Телеграмі.

"Наш агент вирахував місце розгортання ракетного комплексу окупантів. Схоже, що у зв'язку з новими надходженнями в Україну винищувачів четвертого покоління F-16 окупанти змушені перекидати додаткові системи ППО ближче до лінії фронту", — зазначають кримські партизани.

У партизанському русі додали, що й надалі вестимуть спостереження за діяльністю ворога з метою виявлення цілей для подальшого знищення.