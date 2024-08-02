Партизани виявили місця розгортання російських ЗРК "Бук - М2" на Донеччині

Агенти "Атеш" виявили російські ЗРК "Бук - М2" у Волноваському районі Донецької області для "полювання за F-16".
Про це повідомили у партизанському русі у Телеграмі.
"Наш агент вирахував місце розгортання ракетного комплексу окупантів. Схоже, що у зв'язку з новими надходженнями в Україну винищувачів четвертого покоління F-16 окупанти змушені перекидати додаткові системи ППО ближче до лінії фронту", — зазначають кримські партизани.
У партизанському русі додали, що й надалі вестимуть спостереження за діяльністю ворога з метою виявлення цілей для подальшого знищення.
- Раніше агентство Bloomberg повідомило, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО прибула в Україну.
- Наразі США погодилися передати Україні свої ракети, аби оснастити F-16, які Київ отримає від європейських партнерів. Йдеться про ракети AGM-88 HARM класу "повітря-земля", боєприпаси JDAM підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю, малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB, ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM, і ракети AIM-9X малої дальності класу "повітря-повітря".