Bloomberg: Україна отримала першу партію винищувачів F-16

Прибуття винищувачів в Україну було ускладнене різними затримками.

Перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО прибула в Україну, повідомляє Bloomberg.

Останнім терміном передачі цих літаків вказували кінець липня. Джерела агентства зазначають, що кількість винищувачів - невелика.

Наразі незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, які протягом останніх місяців тренувалися разом із західними інструкторами, негайно розпочати використання бойових літаків чи цей процес займе більше часу.

У Міноборони появу F-16 офіційно не коментують.

Прибуття винищувачів в Україну було ускладнене різними затримками, питаннями щодо запасних частин та мовним бар'єром між українськими пілотами та їх іноземними інструкторами.

Також викликає стурбованість недостатня кількість злітно-посадкових смуг, а ті, що є, вразливі для російських атак.