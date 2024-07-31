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Bloomberg: Україна отримала першу партію винищувачів F-16

Прибуття винищувачів в Україну було ускладнене різними затримками.

Bloomberg: Україна отримала першу партію винищувачів F-16
Винищувач F-16
Фото: EPA/UPG

Перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО прибула в Україну, повідомляє Bloomberg.

Останнім терміном передачі цих літаків вказували кінець липня. Джерела агентства зазначають, що кількість винищувачів - невелика.

Наразі незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, які протягом останніх місяців тренувалися разом із західними інструкторами, негайно розпочати використання бойових літаків чи цей процес займе більше часу.

У Міноборони появу F-16 офіційно не коментують.

Прибуття винищувачів в Україну було ускладнене різними затримками, питаннями щодо запасних частин та мовним бар'єром між українськими пілотами та їх іноземними інструкторами. 

Також викликає стурбованість недостатня кількість злітно-посадкових смуг, а ті, що є, вразливі для російських атак.

  • Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом.
  • Наразі США погодилися передати Україні свої ракети, аби оснастити F-16, які Київ отримає від європейських партнерів. Йдеться про ракети AGM-88 HARM класу "повітря-земля", боєприпаси JDAM підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю, малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB, ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM, і ракети AIM-9X малої дальності класу "повітря-повітря".
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