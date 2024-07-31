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Україна повинна мати змогу завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії, – МЗС

Йдеться про об’єкти, з яких країна-агресор завдає ударів по Україні.

Україна повинна мати змогу завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії, – МЗС
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України прокоментувало результати нічної атаки РФ по Україні. 

“Сьогодні вночі Росія здійснила одну з найбільших атак безпілотників на сьогодні, використовуючи майже сотню безпілотників “шахед”. Крім того, одна ракета була випущена з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Українські захисники успішно збили всі 89 безпілотників”, – йдеться у повідомленні.

Дипломатичне відомство зазначило, що, коли ворог націлюється на українські міста, єдине рішення – це відкинути їх назад. 

“Україна повинна мати можливість не лише відбивати атаки Росії, а й завдавати ударів по військових об’єктах усередині Росії, звідки ці атаки походять”, – зазначили у МЗС.

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