ГоловнаСуспільствоЖиття

​СБУ оголосила підозри одному з найближчих соратників Путіна і заступнику міністра оборони РФ

Оскільки зловмисники переховуються від правосуддя, тривають заходи для їхнього покарання.

​СБУ оголосила підозри одному з найближчих соратників Путіна і заступнику міністра оборони РФ
Фото: СБУ

Служби безпеки України зібрали масштабну доказову базу на помічника Володимира Путіна, який зараз обіймає посаду секретаря державної ради РФ, Олексія Дюміна, а також на заступника міністра оборони РФ Юнуса-Бека Євкурова.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Обидва посадовці входять до близького оточення очільника Кремля і допомагають йому вести війну проти України.

За матеріалами справи, Дюмін, який раніше був охоронцем Путіна, а потім став губернатором Тульської області, "мобілізував" регіон для війни проти України. Зокрема, він організував часткову мобілізацію чоловіків в області, створив Центр безпілотних систем і налагодив там виробництво FPV-дронів, а також віддавав вказівки підлеглим всіляко забезпечувати військові потреби РФ.

Заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров забезпечує постійну підготовку військовослужбовців за контрактом і мобілізованих до збройних сил РФ, які потім їдуть на війну в Україну.

Обом фігурантам заочно повідомили про підозру за ст. 437 Кримінального кодексу (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Оскільки зловмисники переховуються від правосуддя, тривають комплексні заходи для їхнього покарання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies