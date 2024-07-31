​СБУ оголосила підозри одному з найближчих соратників Путіна і заступнику міністра оборони РФ

Служби безпеки України зібрали масштабну доказову базу на помічника Володимира Путіна, який зараз обіймає посаду секретаря державної ради РФ, Олексія Дюміна, а також на заступника міністра оборони РФ Юнуса-Бека Євкурова.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Обидва посадовці входять до близького оточення очільника Кремля і допомагають йому вести війну проти України.

За матеріалами справи, Дюмін, який раніше був охоронцем Путіна, а потім став губернатором Тульської області, "мобілізував" регіон для війни проти України. Зокрема, він організував часткову мобілізацію чоловіків в області, створив Центр безпілотних систем і налагодив там виробництво FPV-дронів, а також віддавав вказівки підлеглим всіляко забезпечувати військові потреби РФ.

Заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров забезпечує постійну підготовку військовослужбовців за контрактом і мобілізованих до збройних сил РФ, які потім їдуть на війну в Україну.

Обом фігурантам заочно повідомили про підозру за ст. 437 Кримінального кодексу (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Оскільки зловмисники переховуються від правосуддя, тривають комплексні заходи для їхнього покарання.