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Путін призначив екссекретаря Радбезу Патрушева своїм помічником

У Кремлі кажуть, що він відповідатиме за "кораблебудування".

Путін призначив екссекретаря Радбезу Патрушева своїм помічником
Патрушев
Фото: відкриті дані, УП

Російський керманич Володимир Путін призначив своїм заступником колишнього секретаря Ради безпеки Миколу Патрушева. 

Також помічником Путіна став ексгубернатор Тульської області Олексій Дюмін, пишуть російські медіа. За словами кремлівського речник Дмитра Пєскова, Патрушев куруватиме "кораблебудування", а інший новий помічник займеться оборонним комплексом і спортом.  

Микола Патрушев був секретарем Радбезу Росії протягом 16 років. Нещодавно на цій посаді його посунув Сергій Шойгу, який керував міністерством оборони.

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