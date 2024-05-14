Блінкен сказав Зеленському, що американська допомога вже на підході, і вона допоможе на полі бою

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном наголосив на критичній важливості якомога швидшої доставки озброєння на поле бою. Про це пише BBC, відео з зустрічі політиків також поширила пресслужба президента.

Президент сказав, що найбільшим дефіцитом є протиповітрянна оборона, і що більшої кількості ППО потребує, зокрема, Харків. Для захисту Харківської області потрібні дві системи Patriot, додав він.

Український президент зазначив, що для українських воїнів наразі важкий період, особливо на сході країни.

"Дякую, що приїхали для України, особливо в ці дні. Непростий час для України, особливо для сходу нашої країни, захисниківі", – сказав Зеленський під час зустрічі з Блінкеном.

Зеленський додав, що хоче обговорити з Блінкеном Саміт миру, що пройде в Швейцарії, і участь в ньому президента Джо Байдена.

Блінкен передав щире вітання від президента Байдена і віддав належне надзвичайній стійкості України та "силі та лідерству" Зеленського. Він визнав, що це був "складний час", але допомога США "на підході", і вона, за його словами, допоможе на полі бою.

"Ми, так само як і багато партнерів України, впевнені, що ви досягнете перемоги саме на полі бою. Також дуже важливо, що з часом Україна стане на власні ноги в сенсі демократії і економіки буде вільною, процвітаючою", – додав держсекретар, назвавши це "найкращою відповіддю" російському керманичу.

У держсекретаря, окрім зустрічей із високопосадовцями України, запланований виступ в Київському політехнічному університеті. Він має розповісти, як "Сполучені Штати, інші члени Альянсу та партнери допоможуть Україні остаточно досягнути мети побудови вільної, процвітаючої та безпечної демократії – повністю інтегрованої в Європу та Трансатлантичний Альянс".