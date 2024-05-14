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У РФ дрон атакував вантажний потяг, загорілася цистерна із паливом

З рейок зійшли дев'ять вагонів.

У РФ дрон атакував вантажний потяг, загорілася цистерна із паливом
Атака поїзда у Волгоградській області РФ
Фото: скріншот відео російського телеграм-каналу

У Волгоградській області РФ безпілотник атакував вантажний потяг. В результаті загорілася цистерна із дизельним паливом.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Подія трапилася у селищі Самофалівка на станції Котлубань.

"Дрон врізався в цистерну з паливом, внаслідок чого стався вибух і почалася пожежа. З колій зійшли 9 вагонів. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні росзмі. 

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