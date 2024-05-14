У РФ дрон атакував вантажний потяг, загорілася цистерна із паливом

У Волгоградській області РФ безпілотник атакував вантажний потяг. В результаті загорілася цистерна із дизельним паливом.
Про це пишуть російські телеграм-канали.
Подія трапилася у селищі Самофалівка на станції Котлубань.
"Дрон врізався в цистерну з паливом, внаслідок чого стався вибух і почалася пожежа. З колій зійшли 9 вагонів. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні росзмі.
- На початку березня у Самарській області Росії стався вибух на залізничному мосту через річку Чапаєвка на перегоні Зірка-Чапаєвськ. Пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора вціліла.
- А у ніч проти 13 травня безпілотники атакували Липецьку область РФ. В результаті здійнялася пожежа на електропідстанції.
- Перед тим Головне управління розвідки України провело успішну спецоперацію на території РФ. Внаслідок атаки уражено металургійні та нафтові об’єкти. В тому числі атакували і Волгоградський нафтопереробний завод.