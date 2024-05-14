У РФ дрон атакував вантажний потяг, загорілася цистерна із паливом

У Волгоградській області РФ безпілотник атакував вантажний потяг. В результаті загорілася цистерна із дизельним паливом.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Подія трапилася у селищі Самофалівка на станції Котлубань.

"Дрон врізався в цистерну з паливом, внаслідок чого стався вибух і почалася пожежа. З колій зійшли 9 вагонів. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні росзмі.