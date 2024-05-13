Косово не пустило патріарха Сербської православної церкви

В грудні 2022 року Порфірію вже відмовляли у в'їзді до Косова.

Сьогодні, 13 травня, прикордонники Косова на прикордонному переході Мердаре між Сербією та Косовом відмовили у в'їзді патріарху Сербської православної церкви Порфирію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

В свою чергу, у Сербській православній церкві заявили, що Порфирій прямував до міста Печ, де щороку відбувається з'їзд сербських православних діячів.

"Рішення заборонити главі Сербської православної церкви та єпископам приїжджати до древньої резиденції Сербської православної церкви є необґрунтованим і неприйнятним", – прокоментувала сербська церква.

МЗС Косова пізніше підтвердило, що відхилило запит на візит Порфирія та його делегації. Вони послались на порушення Сербією Брюссельської угоди, підписаної в 2013 році.

Зазначається, що в грудні 2022 року Порфірію вже відмовляли у в'їзді до Косова, хоча минулоріч він був присутній на церковному зібранні в Печі.