У Австрії підтримують передачу доходів від російських активів для потреб України

Австрія підтримує передачу Україні непередбачуваних прибутків від заморожених активів російського центробанку та не перешкоджатиме фінансуванню Євросоюзом її оборонних потреб.
Про це пише Укрінформ із посиланням на Федеральне міністерство європейських та закордонних справ Республіки Австрія.
"Австрія підтримує план з надання Україні доходів від інвестування коштів російського Центрального банку", – повідомили у авістрійському відомстві.
Також там уточнили, що положення про використання непередбачених прибутків, яке зараз розробляється в рамках ЄС, стосується використання доходів від інвестування знерухомлених активів російського центрального банку, а не конфіскації цих активів.
Тобто йдеться не про конфіскацію коштів Центрального банку, а про використання доходу, отриманого від інвестування.Крім того, Австрія й надалі не перешкоджатиме прийняттю Євросоюзом рішень щодо постачання та фінансування зброї та боєприпасів Україні.
- На початку березня у Австрії заявляли, що виступають проти ідеї використання прибутків від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України.
- 8 травня посли Євросоюзу ухвалили рішення щодо надзвичайних надходжень від знерухомлених активів Росії. Кошти підуть на підтримку відновлення України та військову оборону в умовах російської агресії.
- Прибутки, отримані від заморожених активів РФ, більшість із яких зберігається у Бельгії, становлять від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік. Єврокомісія пропонувала, що 90% прибутку буде спрямовано на купівлю зброї, а решта 10% - на невійськову допомогу.
- У західних країнах заморожено близько 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку − переважно в іноземній валюті, золоті та державних облігаціях.
- Україна просить союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.
- Раніше Bloomberg написав, що Євросоюз вже має розроблені проєкти законів, що передбачають використання доходів від заморожених російських активів для фінансування України. Вони передбачають, що застосування податку на непередбачуваний прибуток може приносити щорічно близько 3 мільярдів євро.