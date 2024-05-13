Трамп заперечив розгляд Ніккі Гейлі на посаду віцепрезидента

Хоча колишня посолка в ООН і губернаторка Південної Кароліни вибула з передвиборчих перегонів, вона продовжує отримувати помітну підтримку. Її прихильники можуть суттєво вплинути на результат виборів.

Колишній президент США Дональд Трамп заперечив розгляд кандидатури Ніккі Гейлі на посаду віцепрезидента, пише Politico.

“Ніккі Гейлі не розглядається на посаду віцепрезидента, але я бажаю їй всього найкращого!” ‒ написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Раніше видання Axios повідомило, що кампанія Трампа активно розглядає можливість долучити Гейлі до допомоги експрезиденту у прагненні повернути Білий дім ‒ як через залучення виборців із вищою освітою, так і посиленням збору коштів.

Гейлі ще не підтримала Трампа. Стосунки між політиками залишаються холодними відтоді, коли колишня посолка в ООН і губернаторка Південної Кароліни вибула з передвиборчих перегонів. Попри це, вона продовжує отримувати помітну підтримку на первинних виборах, набравши понад 21% голосів на праймеріз в Індіані та майже 17% у Пенсільванії.

Її прихильники можуть зіграти ключову роль у визначенні результатів президентських виборів у листопаді, але передвиборча кампанія Трампа доклала мало зусиль, щоб залучити їх на свій бік.

Боротьба за “друге місце Трампа" посилюється. Кандидати на пост віцепрезидента ‒ сенатор від Огайо Дж. Д. Венс, сенатор від Арканзасу Том Коттон, губернатор Північної Дакоти Даг Бургум, сенатор від Флориди Марко Рубіо, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт і представник Нью-Йорка Еліза Штефанік.

“У Чарльстоні наступного тижня Гейлі хоче зустрітися і подякувати донорам, які підтримали її кампанію. Очікується, що Гейлі не підтримає Трампа і не проситиме своїх донорів підтримати його”, ‒ підсумовує Politico.