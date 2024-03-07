Байден намагається переконати прихильників Гейлі голосувати за нього

Президент США Джо Байден закликав виборців, які підтримували Ніккі Гейлі, "приєднатися до його кампанії" після того, як республіканка зняла свою кандидатуру.
У зверненні, яке цитує The Wall Street Journal, Байден віддає належне сміливості Гейлі. "У Республіканській партії мало хто наважується говорити правду про Дональда Трампа. Вона ж була готова розповідати про хаос, який його супроводжує, про неможливість відрізнити добро від зла, про його страх перед Володимиром Путіним", - заявив господар Білого дому.
Байден визнав, що програма Гейлі містила розбіжності з його політичною позицією. Проте знайшов і спільні риси - віру в НАТО та збереження демократії.
На думку президента, Трамп дав чітко зрозуміти, що електорат Гейлі йому не потрібен. "Але в моїй кампанії для них є місце", - агітує Байден.
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