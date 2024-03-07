Байден намагається переконати прихильників Гейлі голосувати за нього

Президент США оприлюднив звернення до тих, хто був готовий підтримувати суперницю Трампа на виборах.

Президент США Джо Байден закликав виборців, які підтримували Ніккі Гейлі, "приєднатися до його кампанії" після того, як республіканка зняла свою кандидатуру.

У зверненні, яке цитує The Wall Street Journal, Байден віддає належне сміливості Гейлі. "У Республіканській партії мало хто наважується говорити правду про Дональда Трампа. Вона ж була готова розповідати про хаос, який його супроводжує, про неможливість відрізнити добро від зла, про його страх перед Володимиром Путіним", - заявив господар Білого дому.

Байден визнав, що програма Гейлі містила розбіжності з його політичною позицією. Проте знайшов і спільні риси - віру в НАТО та збереження демократії.

На думку президента, Трамп дав чітко зрозуміти, що електорат Гейлі йому не потрібен. "Але в моїй кампанії для них є місце", - агітує Байден.