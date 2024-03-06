Умєров та Сирський обговорили безпекову ситуацію на фронті з міністром оборони Греції

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров провели телефонну розмову із міністром оборони Греції Нікосом Дендіасом, під час якої ознайомили колегу із ситуацією в Україні.

Про це Нікос Дендіас написав у мережі "Х".

"Сьогодні у мене була телефонна розмова з міністром оборони України Рустемом Умєровим та головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Олександром Сирським з їх ініціативи. Вони ознайомили мене з безпековою ситуацією в Україні", — написав міністр оборони Греції.