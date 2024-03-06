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Умєров та Сирський обговорили безпекову ситуацію на фронті з міністром оборони Греції

Міністра оборони Греції ознайомили із безпековою ситуацією в Україні.

Умєров та Сирський обговорили безпекову ситуацію на фронті з міністром оборони Греції
Фото: Нікос Дендіас

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров провели телефонну розмову із міністром оборони Греції Нікосом Дендіасом, під час якої ознайомили колегу із ситуацією в Україні.

Про це Нікос Дендіас написав у мережі "Х".

"Сьогодні у мене була телефонна розмова з міністром оборони України Рустемом Умєровим та головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Олександром Сирським з їх ініціативи. Вони ознайомили мене з безпековою ситуацією в Україні", — написав міністр оборони Греції.

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